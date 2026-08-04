Nhận định Việt Nam – Campuchia vào lúc 20:00 ngày 07/08 thu hút sự chú ý lớn từ đông đảo giới hâm mộ. Đội ngũ chuyên gia Xoilac đã tổng hợp nhiều thông tin khách quan nhằm mang lại góc nhìn đa chiều trước giờ bóng lăn. Hãy theo dõi bài viết phân tích chuyên sâu dưới đây để nắm bắt trọn vẹn mọi diễn biến quan trọng trên sân cỏ.

Bối cảnh trước trận Việt Nam vs Campuchia cùng tương quan lực lượng

Tại chảo lửa Mỹ Đình tối nay, đội chủ nhà quyết tâm giành trọn 3 điểm nhằm củng cố vững chắc ngôi đầu bảng A. Lượt trận thứ 4 giải ASEAN Cup 2026 mang ý nghĩa quyết định trực tiếp đến tấm vé bước vào vòng bán kết sắp tới.

Việt Nam tiếp đón Campuchia trên sân nhà Mỹ Đình

Tình hình phong độ gần đây

Đoàn quân áo đỏ đang thể hiện sức mạnh hủy diệt khi đè bẹp Timor Leste với tỷ số 7-0 trong ngày ra quân. Tiền đạo Đình Bắc lập cú hat-trick ấn tượng góp phần tạo nên chiến thắng đậm nhất lịch sử bóng đá nước nhà. Đội tuyển hiện nằm trong top 100 thế giới tiếp tục duy trì chuỗi 6 trận toàn thắng vô cùng thuyết phục tại vòng loại.

Đội khách vừa trải qua trận thua cay đắng 1-2 trước Singapore sau khi bị thủng lưới ở phút bù giờ thứ 11. Tập thể hạng 175 thế giới từng gây bất ngờ lớn bằng việc đánh bại Hong Kong 2-0 hồi tháng 6 vừa qua. Áp lực buộc phải có điểm đang đè nặng lên vai các cầu thủ áo xanh nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Danh sách đội hình dự kiến

Băng ghế chỉ đạo hai bên nhiều khả năng tung ra sân những quân bài chất lượng nhất nhằm hiện thực hóa mục tiêu. Nhằm đối phó sức ép khổng lồ, ban huấn luyện đội khách buộc phải bố trí nhân sự dày đặc khu vực trung tuyến.

Việt Nam (3-4-3): Nguyễn Filip, Thanh Bình, Ngọc Hải, Việt Anh, Văn Thanh, Hoàng Hên, Thái Sơn, Minh Trọng, Quang Hải, Xuân Son, Đình Bắc.

Campuchia (5-4-1): Hul Kimhuy, Kouch Sokumpheak, Soeuy Visal, Sareth Krya, Choun Chanchav, Pom Baraing, Orn Chanpolin, Yudai Ogawa, Yeu Muslim, Taylor Nicolas, Sieng Chanthea.

Thống kê phong độ và lịch sử đối đầu Campuchia vs Việt Nam

Khoảng cách trình độ chênh lệch lên tới gần 80 bậc FIFA phản ánh chân thực sức mạnh vượt trội từ phía đội chủ nhà. Thông qua các số liệu thống kê quá khứ, giới chuyên môn dễ dàng nhận thấy sự áp đảo tuyệt đối của sắc áo đỏ.

Việt Nam được đánh giá vượt trội so với Campuchia

Lịch sử chạm trán

Xuyên suốt 7 lần đụng độ gần nhất trên mọi đấu trường, sắc áo đỏ duy trì thành tích toàn thắng vô cùng ấn tượng. Trận thắng hủy diệt 9-2 tại AFF Cup 2002 chính là cột mốc đáng nhớ nhất minh chứng cho sự chênh lệch đẳng cấp. Cuộc chạm trán giao hữu hồi tháng 3 năm 2025 cũng khép lại bằng thắng lợi 2-1 nghiêng về phía đội tuyển nước nhà.

Dữ liệu phong độ

Chuỗi 6 trận thắng liên tiếp thời gian qua tạo đà tâm lý cực kỳ hưng phấn cho đoàn quân áo đỏ tối nay. Nhìn vào bảng xếp hạng hiện tại, anh em cá cược dễ dàng đánh giá chính xác tình hình thực tế của hai đội.

Tiêu chí Đội tuyển Việt Nam Đội tuyển Campuchia Chuỗi trận Thắng 6 trận liên tiếp Thua 2 trận gần nhất Trận khai màn Thắng 7-0 Thua 1-2 Xếp hạng FIFA Nằm trong top 100 Đứng thứ 175

Hiệu suất thi đấu

Tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo ở trận mở màn cho thấy khả năng làm chủ tuyến giữa tuyệt vời của đội chủ nhà. Để có cái nhìn trực quan hơn, bảng thông số kỹ thuật dưới đây sẽ liệt kê chi tiết hiệu suất thi đấu trung bình.

Thông số kỹ thuật Đội tuyển Việt Nam Đội tuyển Campuchia Tỷ lệ kiểm soát bóng 72% 35% Tỷ lệ cản phá 85% 60% Bàn thắng trung bình 7 bàn 1 bàn Bàn thua trung bình 0 bàn 2 bàn

Phân tích kèo cược Việt Nam vs Campuchia và dự đoán tỷ số

Đội chủ nhà đương nhiên nhận mức đánh giá cao hơn hẳn nhờ lợi thế sân bãi cùng dàn nhân sự nhập tịch xuất sắc. Bộ ba tấn công Hoàng Hên, Đình Bắc, Xuân Son hứa hẹn mang lại cơ hội sinh lời cực lớn cho anh em cá cược.

Xoilac cập nhật tỷ số dự đoán Việt Nam Campuchia

Kèo chấp châu Á (Việt Nam -2.5): Chọn cửa trên Việt Nam vì khoảng cách đẳng cấp cho phép họ dễ dàng thắng cách biệt 3 bàn.

Kèo tài xỉu cả trận (3.5): Chọn Tài do hàng công đội chủ nhà đang nổ súng liên tục kết hợp hàng thủ khách lỏng lẻo.

Kèo 1×2 (châu Âu): Chọn Việt Nam thắng bởi họ sở hữu phong độ đỉnh cao cùng thành tích đối đầu áp đảo tuyệt đối.

Kèo tài xỉu hiệp 1 (1.5): Chọn Tài hiệp 1 vì sức ép tấn công dồn dập sớm mang lại ít nhất 2 bàn thắng.

Kèo hai đội ghi bàn: Chọn Có bởi đội khách sở hữu những cá nhân phản công sắc bén đủ sức tìm kiếm bàn danh dự.

Tỷ số chính xác: Dự đoán 4-1 nghiêng về phía Việt Nam khi họ kiểm soát hoàn toàn thế trận suốt thời gian thi đấu.

Kết luận

Nhận định Việt Nam – Campuchia vào lúc 20:00 ngày 07/08 đã phác họa chi tiết bức tranh toàn cảnh trước giờ bóng lăn. Hệ thống dữ liệu chuẩn xác từ Xoilac chắc chắn mang lại giá trị tham khảo hữu ích cho quyết định đặt cược cuối cùng. Hãy áp dụng linh hoạt các chiến thuật soi kèo kể trên nhằm gia tăng tối đa tỷ lệ chiến thắng trong buổi tối nay.